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آليات تنقل أتربة لبناء سدّ موقت في لومبرتون في كارولاينا الشمالية في 16 أيلول/سبتمبر 2018.

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أعلنت السلطات الأميركية الإثنين أن حصيلة الإعصار فلورنس الذي بدأ باجتياح جنوب شرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن ينحسر إلى عاصفة استوائية، ارتفعت إلى 31 قتيلاً على الأقل.

وقالت وكالة إدارة الحالات الطارئة في ولاية كارولاينا الشمالية إن 25 شخصاً لقوا مصرعهم من جرّاء فلورنس في هذه الولاية الأكثر تضرّرا بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسبّب بها الإعصار.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة بلغت حصيلة الضحايا ستة قتلى على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكانت الحصيلة السابقة لضحايا فلورنس 23 قتيلاً على الأقل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب