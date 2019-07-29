هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 02:49 م

البحث عن ناجين في موقع الانهيار الأرضي في إقليم غويتشو في 26 تموز/يوليو 2019

ارتفعت إلى 42 حصيلة وفيات انزلاق التربة في إقليم غويتشو الجبلي في جنوب غرب الصين، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، فيما اعتُبر تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السلطات المحلية إن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة شويتشنغ في إقليم غويتشو حيث طمر انهيار أرضي وقع الثلاثاء 22 منزلا، قد توقّفت ليل الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن الحكومة رصدت مبلغ 30 مليون يوان (4,35 ملايين دولار) لعمليات البحث والإنقاذ في الإقليم، ولإيواء الناجين.

ودائماً ما تحصل انزلاقات للتربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصاً خلال الأمطار الغزيرة.

وفي آب/أغسطس 2017، لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم في انزلاقين منفصلين للتربة في إقليم غويتشو نفسه.

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