هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 06:54 م

مروحية عسكرية فرنسية من طراز "غازيل" تحلق فوق قاعدة عسكرية فرنسية في شرق وسط مالي في آذار/مارس 2019

قُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال مالي، على ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

وقال سانغاري عبر تويتر "على أثر الهجوم (..) في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".

وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيسبوك "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا الى 35 قتيلا".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 ايلول/سبتمبر والاول من تشرين الاول/اكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

واضاف الجيش ان هجوم الجمعة اسفر عن "جرحى واضرار مادية".

ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى واضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والامن الوطني"، من دون ان تدلي بحصيلة محددة.

واضافت "تم ارسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن جنودا ماليين فقِدوا الجمعة.

وحتى المساء، لم تتبن أي جهة الهجوم.

وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت اليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 ولا يزال مستمرا ادى الى طرد القسم الاكبر من الجهاديين.

غير ان الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي الى وسطها ثم الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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