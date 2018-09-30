ارتفاع حصيلة الزلزال والتسوماني في إندونيسيا إلى 832 قتيلا (رسمي)
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دمار في مدينة بالو الإندونيسية جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي في 30 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا الجمعة إندونيسيا إلى 832 قتيلا، بحسب ما أعلنت الأحد الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التي حذرت من أن الحصيلة قد ترتفع.
وأعلنت الوكالة أن الوفيات أحصيت كلها تقريبا في بالو بعد يومين من اجتياح أمواج بارتفاع متر ونصف المدينة التي تضم 350 الف نسمة في جزيرة سولاويسي، مشيرة إلى إحصاء 11 حالة وفاة في منطقة دونغالا شمال بالو.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى سقوط 420 قتيلا.
وضرب تسونامي المنطقة على أثر زلزال عنيف دمر أبنية وأجبر الأهالي على التوجه إلى أماكن مرتفعة. وتسببت الأمواج العاتية بانقطاع الكهرباء عن العديد من أحياء بالو.
وشهدت إندونيسيا سلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنين الأخيرة. ففي 2004، أسفر تسونامي أعقب زلزالا تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة غرب إندونيسيا عن 220 الف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 الفا في إندونيسيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب