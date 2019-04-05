هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 01:21 ص

منزل عائم بمياه الفيضانات في قرية قرب مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، الاثنين الأول من نيسان/ابريل 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من ايران في الأسبوعين الماضيين إلى 70 قتيلاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) مساء الجمعة.

ونقلت إرنا عن مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند قوله إنّه إضافة إلى القتلى الـ70 فقد "خلّفت الفيضانات 791 جريحاً، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات".

وأضاف أنّ أكثر المناطق تضرّراً هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصاً.

واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ 19 آذار/مارس.

وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 آذار/مارس، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 آذار/مارس، ما أدّى إلى مقتل 45 شخصاً.

وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 نيسان/أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وقالت الحكومة إنّ الفيضانات أحدثت أضراراً في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات أو 36 بالمئة من شبكة الطرقات في البلاد.

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