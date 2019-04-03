هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 04:49 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من ايران في ال15 يوما الماضية الى 62 قتيلا، وفق ما أفاد رئيس الطب العدلي الايراني لوسائل اعلام الأربعاء.

وقال أحمد شجاعي لوكالة فارس شبه الرسمية إن محافظة فارس الجنوبية كانت الأكثر تضررا ب21 قتيلا، تليها محافظتا لورستان الغربية وغولستان الشمالية ب14 و8 قتلى على التوالي.

وأضاف شجاعي انه تم الابلاغ عن سقوط قتلى جراء السيول في 11 محافظة من أصل 31.

وذكرت وكالة ايسنا أن الحصيلة الحالية تشمل فقط الضحايا الذين نقلت جثثهم الى مكاتب الطب الشرعي في البلاد، ما يشير الى ان عدد القتلى قد يرتفع.

واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء ايران منذ آذار/مارس.

وغمرت الفيضانات شمال شرق البلاد في 19 آذار/مارس، وغربها وجنوب غربها في 25 آذار/مارس، ما أدى الى مقتل 45 شخصا.

واستمرت الفيضانات في غرب ايران وجنوبها الغربي في 1 نيسان/أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وقال بهنام سعيدي الناطق باسم الادارة الوطنية للكوارث "أغلقت 78 طريقا بين المدن و2,199 طريقا ريفية وتعرض 84 جسرا للجرف".

وأضاف للتلفزيون الرسمي "فاض 141 نهرا في 15 محافظة وتم الابلاغ عن حوالى 400 انزلاق في التربة".

وقالت الحكومة إن الفيضانات أحدثت اضرارا في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات او 36 بالمئة من شبكة الطرقات في البلاد.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك