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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 05:13 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:13

أحد المصابين يتلقى العلاج في المسشتفى اثر الهجوم الانتحاري في ولاية ننغرهار في 11 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)