ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري ضد متظاهرين في أفغانستان الى 68 قتيلا (مسؤولون)
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أحد المصابين يتلقى العلاج في المسشتفى اثر الهجوم الانتحاري في ولاية ننغرهار في 11 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف متظاهرين الثلاثاء في شرق أفغانستان الى 68 قتيلا الاربعاء بحسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار لوكالة فرانس برس.
وصرح عطاء الله خوياني أن 68 شخصا قتلوا وأصيب 165 آخرون بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة وسط حشد من المتظاهرين على بعد 70 كلم من جلال اباد. وكانت حصيلة سابقة أفادت الثلاثاء عن سقوط 32 قتيلا و128 جريحا.
ولم تتبن أي جهة الهجوم لكن تنظيم الدولة الاسلامية الذي نفذ معظم الاعتداءات الانتحارية في افغانستان، ينشط في تلك المنطقة.
وأكدت دائرة الصحة في ولاية ننغرهار الحصيلة.
وقام متظاهرون الثلاثاء باغلاق طريق سريع في ولاية ننغرهار احتجاجا على تعيين قائد محلي للشرطة.
وتم نقل القتلى والمصابين الى عدة مستشفيات على متن شاحنات وسيارات إسعاف فيما واجهت الطواقم الطبية صعوبات في معالجة تلك الاعداد الكبرى من الجرحى.
وهذا الهجوم هو الاكثر دموية منذ تفجير سيارة اسعاف مفخخة في شارع مكتظ في وسط كابول في كانون الثاني/يناير والذي أدى الى مقتل أكثر من مئة شخص معظمهم من المدنيين.
وأدت موجة من اعمال العنف في مختلف أنحاء افغانستان في الاسابيع الماضية الى مقتل مئات المدنيين وعناصر الامن حيث تحقق حركة طالبان مكاسب ميدانية وبعدما شن تنظيم الدولة الاسلامية هجمات دامية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب