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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 10:25 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:25

طفل أفغاني يعالج في المستشفى بعد التفجيرات في جلال اباد في 11 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)