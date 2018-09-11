ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في أفغانستان الى 19 قتيلا (مسؤولون)
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طفل أفغاني يعالج في المستشفى بعد التفجيرات في جلال اباد في 11 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
أوقع الهجوم الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء متظاهرين قرب جلال اباد في شرق أفغانستان 19 قتيلا و51 جريحا بحسب حصيلة جديدة أوردها مسؤول في ولاية ننغرهار.
وقال الناطق باسم حاكم الولاية عطاء الله خوياني لوكالة فرانس برس ان "الحصيلة أصبحت الان 19 قتيلا" و57 جريحا. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى ثمانية قتلى و35 جريحا.
وأكد المتحدث باسم دائرة الصحة في الولاية انعام الله مياخيل الحصيلة وعدد الجرحى.
وقال "لقد نقل عشرات الاشخاص المصابين الى مستشفيات جلال اباد حتى الان".
ووقع الهجوم بعد ساعات على تفجيرين امام مدرسة للبنات في مدينة جلال اباد عاصمة الولاية اديا الى مقتل صبي واصابة اربعة آخرين.
وأدت موجة من اعمال العنف في مختلف أنحاء افغانستان في الاسابيع الماضية الى مقتل مئات المدنيين وعناصر الامن حيث تحقق حركة طالبان مكاسب ميدانية وبعدما شن تنظيم الدولة الاسلامية هجمات دامية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب