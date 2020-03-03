هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 01:51 م

في ناشفيل بتنيسي بعد مرور الاعصار في 3 آذار/مارس 2020

قضى 19 شخصا على الاقل بسبب زوابع عنيفة ضربت ولاية تينيسي الاميركية وخصوصا منطقة ناشفيل، وفق ما افادت اجهزة الطوارىء في الولاية فرانس برس الثلاثاء.

وقال مسؤول في وكالة ادارة الحالات الطارئة في تينيسي ان فرق الاغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني ان حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء مرشحة للارتفاع.

وذكرت الوكالة ان زوابع "عبرت تينيسي مخلفة اضرارا كبيرة في المباني والطرق والجسور" في مناطق عدة.

وقالت شركة الكهرباء في ناشفيل ان التيار انقطع صباح الثلاثاء عن نحو 47 الف شخص.

وغرد رئيس البلدية جون كوبر "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم".

وكتب حاكم ولاية تينيسي بيل لي على تويتر "في الساعات المقبلة، سنواصل نشر فرق بحث واسعاف وفتح ملاجىء في كل انحاء الولاية وارسال طواقم طوارىء للسكان الاكثر تضررا".

وضربت الزوابع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أميركية منها تينيسي ضمن "الثلاثاء الكبير" الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

وقال مسؤول محلي ان مكاتب الاقتراع في المناطق المتضررة فتحت ابوابها بعد ساعة من الموعد المقرر.

واوضح كوبر ان 15 مكتب اقتراع، اي اقل من عشرة في المئة من عددها الاجمالي، تضررت بالعاصفة.

ايبا/ب ق/اع

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