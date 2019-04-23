هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 05:51 ص

عناصر الاغاثة ينقلون جثة أحد ضحايا انزلاق التربة في جنوب غرب كولومبيا، في 21 نيسان/أبريل 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق تربة أدى إلى طمر منازل في جنوب غرب كولومبيا إلى 28 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الإثنين.

وعثر على 11 جثة خلال عملية إنقاذ في روساس بمنطقة كاوكا، حيث أعلن الأحد مقتل 17 شخصا عند وقوع الانزلاق، وفق ما أعلنت وكالة إدارة المخاطر والكوارث على تويتر.

ولا يزال شخصان في عداد المفقودين ويتضاءل الأمل في العثور عليهما على قيد الحياة، وفق ما ذكر مصدر في إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول جهاز الإطفاء المحلي إن قوة الانزلاق تجعل من غير المرجح العثور على أحياء.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة تهدد بالتسبب بانزلاق تربة آخر. وتسجل كولومبيا تساقط أمطار غزيرة منذ أيام.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك