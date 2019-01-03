ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في روسيا إلى 37 قتيلا

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 06:47 ص

ألعاب تركت في نصب تكريمي مرتجل لضحايا انهيار مبنى في مانييتوغورسك، في 2 كانون الثاني/يناير 2019

ارتفعت الحصيلة المؤكدة لضحايا انفجار الغاز الذي تسبب بانهيار مبنى سكني في روسيا ليلة رأس السنة إلى 37 قتيلا، وفق مسؤولين الخميس، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان أن بين القتلى ستة أطفال فيما تم إنقاذ ستة أشخاص من بين أنقاض المبنى الواقع في مدينة مانييتوغورسك بجبال الأورال.

ودمر الانفجار المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد نحو 1700 كلم شرق موسكو، فجر الإثنين.

وكان المسؤولون قد أعلنوا حصيلة من 28 قتيلا مساء الأربعاء.

ويتحدى رجال الإغاثة الصقيع للبحث بين كتل الاسمنت وقضبان الحديد الملتوية دون التمكن من العثور على ناجين منذ الثلاثاء عندما انتشلوا رضيعا حيا.

وكان يسكن في المجمع المبني في الحقبة السوفياتية نحو 1100 شخص وجعل الانفجار عشرات الاشخاص بدون مأوى في رأس السنة، أكبر أعياد العام في روسيا.

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