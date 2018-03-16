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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 08:54 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:54

أعلنت شرطة ميامي الجمعة ارتفاع حصيلة انهيار جسر مشاة إلى ستة قتلى فيما تواصل فرق الطوارئ البحث تحت القطع الاسمنتية الضخمة التي انهارت على طريق سريع مزدحم.

وقال المتحدث باسم شرطة ميامي-ديد الفارو زاباليتا للصحافيين إنه تم الانتقال من عملية بحث إلى عملية انتشال جثث، وسط مخاوف المهندسين من انهيار الدعامات على جانبي الجسر أيضا.

وقال "الجسر بكامله في خطر".

والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم تركيبه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن جاهزا للتشغيل بعد.

ونقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بحسب زاباليتا، فيما واصلت فرق الطوارئ العمل ليلا في موقع الكارثة.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكة سي.ان.ان الاخبارية الجسر الاسمنتي يسقط فجأة على الطريق تحت.

وحوصرت ثمانية سيارات على الأقل عندما انهار الجسر البالغ وزنه 950 طن الخميس، بحسب ما أعلنه مسؤول الاغاثة من الحرائق في ميامي-ديد بول إستوبينان في وقت سابق.

وقال مفتش الشرطة خوان كارلوس ليرا "كان أشبه بصوت انفجار. دوي كبير".

وقال ليرا إن المنطقة "تبدو كمنطقة منكوبة. وكأن قنبلة انفجرت فعلا".

- تراخي الاسلاك -

الجسر كان معلقا بأسلاك اتضح أنها تراخت. وأثناء عملية شدها انهار الجسر برمته، بحسب ما كتبه السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو على تويتر.

وتم تثبيت الجسر السبت الماضي استعداد لتشغيله المقرر في 2019.

وقالت ايزابيلا كاراسكو التي قالت إنها وصلت إلى مكان الكارثة بعد وقت قصير على وقوعها، لشبكة سي.ان.ان إن بعض السيارات سحقت بالكامل "وتناثرت كمية كبيرة من الركام في كل مكان".

وقالت إنها شاهدت امرأة تخرج من سيارة وقد "تعرضت لخدوش فقط" وكذلك رجال الانقاذ يحاولون انعاش شخص آخر في الشارع.

وقال سائق آخر مصدوم يدعى لينيل كولنز لسي.ان.ان إنه كان بصدد الالتفاف إلى اليمين عندما "انهار الجسر برمته".

واضاف كولنز "بعد أن انهار هذا الشيء برمته، أصبت بالذعر فخرجت من السيارة وهرعت مع عدد من الأشخاص إلى المكان وبدأنا بمساعدة الأشخاص الذين سحقت سياراتهم جزئيا والذين كان من السهل انقاذهم". وقال أنه شاهد شاحنتين وقد "سحقتا بالكامل".

- تم تركيبه بسرعة -

احتفلت الجامعة مؤخرا بتركيب الجسر الذي يعبر فوق جزء مزدحم وخطير من الطريق السريع يقول الطلاب إنه شهد العديد من حوادث المرور.

وتم تركيب الجسر بسرعة عن طريق بناء وحدات سمحت بالانتهاء من تركيبه في غضون يوم.

وقالت جامعة فلوريدا الدولية في بيان "نشعر بالصدمة والحزن إزاء الاحداث المأساوية التي وقعت على جسر جامعة فلوريدا الدولية-سويتواتر للمشاة". واضافت "في هذا الوقت لا نزال نقوم بجهود الانقاذ ونجمع المعلومات".

وقالت إحدى شركات الهندسة المشاركة في بناء الجسر في بيان "نشعر بالصدمة لحادث انهيار جسر المشاة المأسوية". واضافت "سوف نتعاون بالكامل مع كل سلطة معنية في مراجعة الاحداث وأسبابها".

وتابع البيان "في تاريخ عملنا الممتد 40 عاما لم يحصل شيء كهذا على الاطلاق".

وكتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر "نواصل متابعة حادثة انهيار الجسر المفجعة في جامعة فلوريدا الدولية - حادثة مأسوية جدا". واضاف "العديد من المسعفين الشجعان هرعوا لانقاذ الارواح. شكرا لشجاعتكم. نصلي هذه المساء لكل الذين تضرروا".

ويعود آخر انهيار لجسر هذا القرن إلى عام 2007 عندما انهار جسر من ثمانية خطوط في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب