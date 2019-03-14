هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 08:31 ص

انتشال احد الأطفال بعد انهيار مبنى يضم حضانة ومدرسة ابتدائية في لاغوس، الأربعاء 13 آذار/مارس 2019

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس أكبر مدن نيجيريا إلى تسعة قتلى بعد انتشال جثة من تحت الأنقاض، وفق ما أفاد عناصر إغاثة الخميس.

وقال المنسق في وكالة إدارة الطوارئ الوطنية ابراهيم فارينلويي لوكالة فرانس برس "واصلنا جهودنا ليلا وتم انتشال جثة".

وانهار المبنى المتداعي الكائن في منطقة جزيرة لاغوس المكتظة فجأة صباح الاربعاء.

وعمل الأهالي وفرق الإطفاء وأجهزة إغاثة أخرى وسط الركام بحثا عن ناجين في ظل حالة من الفوضى العارمة.

وأكد فارينلويي مساء الاربعاء أنه تم إنقاذ 37 شخصا.

وقال حاكم ولاية لاغوس اكينوونمي امبودي إن المبنى كان على قائمة الهدم وبأن حضانة ومدرسة ابتدائية كانتا تعملان بشكل غير قانوني في أحد طوابقه.

وشوهدت بين الأنقاض حقائب مدرسية ولعب وملابس فيما كانت جرافة تعمل لفتح ممر وسط الركام.

وقال أحد الأهالي إن 144 تلميذا كانوا في حضانة ومدرسة "أوهين" الأربعاء. وأكد مواطن آخر اسم المدرسة وعدد التلاميذ.

وأكد رئيس خدمة الإطفاء في ولاية لاغوس جوشوا يانغ إزالة أنقاض مبنى دار الحضانة.

وقال لشبكة تي.في.سي التلفزيونية "لم يبق أي شخص تحت الركام".

وتتكرر حوادث انهيار المباني في نيجيريا، لعدم الالتزام بمعايير السلامة.

في أيلول/سبتمبر 2014، قُتل 116 شخصاً بينهم 84 من جنوب إفريقيا، في لاغوس، جرّاء انهيار مبنى من ستة طوابق كان يعظ فيه رجل دين معروف.

وخلص التحقيق إلى إنه تمت إضافة طوابق إضافية إلى المبنى دون الحصول على إذن للقيام بذلك.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، لقي ما لا يقلّ عن 60 شخصاً حتفهم جرّاء انهيار سقف كنيسة في أويو، عاصمة ولاية أكوا إيبوم، جنوب البلاد.

اياك/غد

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