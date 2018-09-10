ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة في جنوب السودان إلى عشرين قتيلاً
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صورة وزعتها اذاعة الأمم المتحدة "راديو ميرايا" في 9 أيلول/سبتمبر لحطام الطائرة في جنوب السودان(afp_tickers)
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة في وسط جنوب السودان إلى عشرين قتيلاً، من 19 كان أعلِن وفاتهم الأحد، حسبما أفادت السلطات المحلية الإثنين.
وصرّح المتحدث باسم حكومة ولاية شرق البحيرات حيث تحطمت الطائرة أن "16 من القتلى هم من جنوب السودان وأربعة أجانب" بينهم أوغندي وأثيوبي.
وتضمنت حصيلة القتلى الأسقف الانجيلي لإيرول (وسط) سيمون ادوت وكذلك موظف في الصليب الأحمر في جنوب السودان.
وبين الناجين طبيب وطفلان.
وتحطمت الطائرة الأحد في بحيرة في مدينة إيرول أثناء هبوطها. وقالت السلطات الجوية المحلية أن تحقيقا فُتح لمعرفة ظروف الكارثة مشيرة إلى إمكانية أن تكون الحمولة الزائدة أو الظروف المناخية السيئة سبب الحادثة.
وأكد المتحدث الإثنين أن حاكم الولاية أعلن الحداد لثلاثة أيام.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب