هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 03:36 ص

سيارات إسعاف أمام كنيسة سانت أنتوني في كولومبو بعد اعتداء دام في 21 نيسان/أبريل 2019

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت الإثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلاً و500 جريح".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات مساء الأحد أفادت بمقتل 207 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 450 في التفجيرات التي أدمت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أثناء احتفال الأقلية الكاثوليكية بعيد الفصح.

وهذه الاعتداءات هي الأعنف منذ في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

وبحسب السلطات فإنّ ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

وفجر الإثنين أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

كما أعلنت السلطات أنّها اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات.

وفي حين لم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحد، لم يسمّها.

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