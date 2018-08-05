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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 10:07 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:07

شرطي يعاين الاضرار في مركز تسوق في بالي جراء زلزال ضرب جزيرة لومبوك المجاورة في 5 آب/أغسطس 2018

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الأحد جزيرة لومبوك في إندونيسيا الى 82 قتيلا ومئات الجرحى كما أدى الى تضرر آلاف المباني، بحسب ما أعلن المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو فجر الاثنين.

وكانت حصيلة سابقة لجهاز البحث والانقاذ اشارت الى سقوط 37 قتيلا جراء زلزال بقوة 7 درجات على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وتسبب الزلزال، الذي تلته هزتان خفيفتان الى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية، بحالة هلع بين السياح والمواطنين في جزيرة لومبوك في جنوب اندونيسيا وقد شعر به سكان جزيرة بالي المجاورة.

وأصدر المسؤولون تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، الا انه تم الغاؤه لاحقاً.

وتعرض مبنى مطار بالي الدولي لبعض الأضرار الا ان المدرج لم يتضرر وعادت العمليات الى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.

كما لم تتأثر المرافق الرئيسية في مطار لومبوك الرئيسي رغم أنه تم إجلاء المسافرين لفترة وجيزة من المبنى الرئيسي.

ويأتي هذا الزلزال بعد اسبوع من هزة بقوة 6,4 درجات في جزيرة لومبوك أدت الى مقتل 17 شخصاً والحاق الاضرار بمئات المباني.

وتقع اندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادىء الناشط بركانيا وزلزاليا.

وفي 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة في غرب اندونيسيا عن 220 الف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 الفا في اندونيسيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب