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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 06:53 ص 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:53

عناصر الشرطة الإندونيسية يحملون أكياس جثث قبيل دفنها في مقابر جماعية في وسط سولاويسي الثلاثاء 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (afp_tickers)