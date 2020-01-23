هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 12:27 م

امواج عالية في ميناء بورت اوليمبيك في برشلونة في اسبانيا في 22 كانون الثاني/يناير 2020

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت اسبانيا وألحقت اضرارا واسعة في مساحات واسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية الخميس الى تسعة أشخاص، في حين كثّف رجال الانقاذ عمليات البحث عن خمسة مفقودين.

وسجلت حالة الوفاة الاخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترا شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الاغاثة، كما انه يجري البحث عن شخص مفقود في نفس المنطقة.

وفي كاتالونيا عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الاربعاء على جثة أخرى لرجل توفي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.

وتبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجارية في نفس المنطقة، فضلا عن شخص في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد مسؤولون محليون مصرع امرأة تبلغ 75 عاما بعدما انهار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة في ألكوي، وهي بلدة في منطقة آليكانتي الشرقية.

وضربت العاصفة غلوريا المنطقة الأحد، حاملة معها رياحا قوية وأمطارا وثلوجا غزيرة، ما أدى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا قبل أن تتوجه شمالا.

وهبت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي الحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم هناك.

وذكرت الكالة الوطنية للمناخ "ايميت" الاربعاء أن العاصفة بدأت بالتراجع على الرغم من انها أبقت كاتالونبا وجزر البليار في حالة انذار.

ومع هدوء العاصفة زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الخميس بعض المناطق التي تضررت بشدة قبل التوجه الى جزر البليار التي سجلت الخميس مستوى قياسيا في ارتفاع الأمواج، وفق سلطة الموانئ.

ولا يزال رجال الإنقاذ في الجزر يبحثون عن ثلاثة أشخاص، بينهم بريطاني يبلغ من العمر 25 عاما فقد عند احد الشواطئ في شمال إيبيزا، وإسباني يبلغ من العمر 27 عاما اختفى في مايوركا أثناء مزاولته رياضة التجديف.

وعثر رجال الانقاذ على ثلاث جثث أخرى الأربعاء، بما في ذلك جثة رجل يبلغ من العمر 67 عاما بالقرب من منتجع بينيدوم في جنوب شرق البلاد.

كما عثروا على جثتين في منطقة الأندلس الجنوبية، احداهما لرجل يبلغ 77 عاما توفي عندما انهارت عليه خيمة زراعية وسط تساقط البرد في مدينة نيجار، والثانية لرجل مشرد قضى بسبب انخفاض حرارة الجسم.

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