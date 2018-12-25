ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مجمع حكومي في كابول الى 43 قتيلا (وزارة الصحة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 03:48 ص

رجل أفغاني مصاب يتلقى علاجا في مستشفى وزير اكبر خان في كابول بعد إصابته في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مجمعا حكوميا في العاصمة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أدى هجوم بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية على مجمع حكومي في كابول استمر لساعات الى مقتل 43 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء، ما يجعله أكثر الهجمات دموية التي شهدتها العاصمة الافغانية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مجروح أن 10 أشخاص آخرين جرحوا في هجوم الإثنين الذي استهدف مجمعا يضم مكاتب وزارة الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين.

وهاجم مسلحون المجمّع منتصف النهار بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله، فسارع الموظفون الى الهرب للنجاة بحياتهم وبعضهم قفز من النوافذ.

واحتجز المئات داخل المباني مع انتشار القوى الامنية في المكان واشتباكها مع المهاجمين.

وهذا هو الهجوم الاقسى الذي تتعرض له كابول منذ أن فجّر انتحاري نفسه وسط تجمّع ديني الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 55 شخصا.

لمه-اوس-امج/سام

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