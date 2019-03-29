هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 07:29 ص

مروحية محملة بالمياه في إطار محاولات إخماد الحريق الذين اندلع في برج في دكا بتاريخ 28 آذار/مارس 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق نشب الخميس في برج في بنغلادش إلى 25 قتيلا الجمعة، بينهم أشخاص قفزوا من النوافذ هربا من ألسنة اللهب، بينما واصل عناصر الإطفاء عمليات البحث داخل هيكل المبنى المتفحم.

وكانت دائرة الإطفاء أعلنت الخميس أن حصيلة الضحايا بلغت 19 شخصا لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع الخميس في البرج المؤلف من 22 طابقا في دكا حيث علق مئات الموظفين.

والجمعة قال نائب مفوض شرطة دكا مشتاق أحمد لوكالة فرانس برس إن "حصيلة القتلى بلغت 25. سلمنا 24 جثة لأقارب الضحايا".

وحاول بعض العالقين في المبنى النجاة بأنفسهم عبر التعلق بالكابلات عند جانب المبنى بينما خاطر آخرون بالقفز للهرب من الدخان والحرارة. ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بهذه الطريقة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال أحمد إن الشرطة ستتواصل مع صاحب المبنى بعدما أشارت السلطات إلى أن البرج يفتقد لاجراءات السلامة المناسبة.

وقال المسؤول الرفيع في جهاز الإطفاء محسن علي لوكالة فرانس برس إن عناصر الإنقاذ يجرون عمليات بحث داخل المبنى حيث ينصب التركيز على الطوابق الأكثر تضررا وهي من الثامن إلى العاشر.

ولم يتضح ما إذا كان هناك مفقودون فيما لا يزال أكثر من 70 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

واندلع الحريق بعد ظهر الخميس في حي بناني التجاري.

وحاول عناصر الإطفاء وخبراء عسكريون مزودين بمروحيات التعامل مع الحريق عبر مد الحبال لمساعدة الناس على الفرار بينما حطم عناصر إنقاذ يحملون سلالم طويلة النوافذ.

وأمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادثة للنظر في ادعاءات بأن البرج كان يفتقد للمعدات المناسبة للتعامل مع الحريق وأن مخارج الحريق فيه لم تكن مناسبة وأنه تمت توسعته بشكل مخالف للقانون.

وغالبا ما تشهد المدن الرئيسية في بنغلادش إلى حرائق كارثية بسبب عدم التشدد في تطبيق معايير السلامة.

ووقع حريق الخميس بعد نحو شهر من مقتل 70 شخصا على الأقل في مبنى سكني في دكا إثر انفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بشكل غير قانوني، ما تسبب بحريق استغرقت السيطرة عليه أكثر من 12 ساعة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك