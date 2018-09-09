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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 12:13 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:13

رئيس الحكومة اليابانية شينزو ابي لدى زيارته في 9 ايلول/سبتمبر 2018 بلدة اتسوما التي شهدت اسوء اضرار زلزال 6 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)