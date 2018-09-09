ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان الى 42 قتيلا
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رئيس الحكومة اليابانية شينزو ابي لدى زيارته في 9 ايلول/سبتمبر 2018 بلدة اتسوما التي شهدت اسوء اضرار زلزال 6 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
زار رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الاحد جزيرة هوكايدو التي هزها الخميس زلزال اوقع 42 قتيلا، بحسب آخر حصيلة.
وزار آبي مدينة سابورتو الكبيرة حيث خلف الزلزال الذي بلغت قوته 6,6 درجات طرقات مقطعة ومنازل مدمرة.
كما زار بلدة اتسوما الريفية الصغيرة التي تضررت كثيرا من الزلزال وحيث طمر انزلاق هائل للتربة سببه الزلزال عدة منازل.
وبعد زيارته الخاطفة عاد آبي الى طوكيو حيث ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة يتوقع ان يخصص 540 مليون ين (4,2 مليون يورو) لمساعدة المنطقة المتضررة.
واعلن بحسب وسائل اعلام يابانية ان عدد القتلى بلغ 42 في حين تقول السلطات المحلية ان الحصيلة 39 قتيلا ومفقود واحد.
وكانت الحصيلة الاخيرة أفادت بمقتل 35 شخصا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب