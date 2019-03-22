هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 08:35 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة ارتفاع عدد القتلى جراء غرق العبارة في مدينة الموصل، إحدى أكبر مدن شمال البلاد، الى مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكانت حصيلة سابقة أعلنت عن مقتل 94 شخصا جراء الحادث المأساوي الذي وقع الخميس.

وجاء في بيان للوزارة ان "عدد ضحايا غرق العبارة في الموصل، ارتفع الى 100 مواطن أغلبهم نساء وأطفال" .

وتعيش الموصل التي استعادتها القوات العراقية في تموز/يوليو 2017، من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في معارك خلفت دمارا كبيرا في المدينة، وسط حزن عميق جراء هذه الكارثة.

وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الامنية فضلا عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم الى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

واعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد الوطني لثلاثة ايام وتفقد مكان الحادث وزار المشرحة التي نقلت اليها الجثث، وأمر بفتح تحقيقٍ فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة.

من جانبها، وصفت بعثة الامم المتحدة في العراق الحادث ب"مأساة رهيبة"، علما بأن آخر حادث غرق يعود الى آذار/مارس 2013 حين غرقت عبارة مطعم في نهر دجلة في بغداد ما اسفر عن خمسة قتلى.

ونشر ناشطون صورا ومشاهد للمأساة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة، وصورا اخرى لأطفال انتشلت جثثهم من النهر.

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