هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 11:09 ص

نتجت الفيضانات التي ضربت اقليم بابوا في اندونيسيا عن الامطار الجارفة التي تساقطت السبت 16 اذار/مارس

قضى 89 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات المفاجئة التي ضربت اقليم بابوا في إندونيسيا في نهاية الاسبوع فيما اعتُبر العشرات من الأهالي في عداد المفقودين، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء وكالة ادارة الكوارث.

وأصيب عدد كبير من الأشخاص أيضا في الفيضانات الناتجة عن الأمطار الجارفة السبت في بلدة سنتاني الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومتر من عاصمة الاقليم جيابورا.

ويتولى الجيش الاندونيسي المهمة الصعبة المتمثلة بالبحث على الجثث بين الوحول في وقت تباطأت عمليات البحث وسط المخلفات التي تشتمل على صخور وأشجار مقتلعة تغلق الطرقات.

ولا يزال 64 شخصا في عداد المفقودين بينما أجلت فرق الانقاذ 6800 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وقال المتحدث باسم وكالة ادارة الكوارث ستوبو بورو نوغروهو ان "العديد من السكان يختارون البقاء في الملاجئ لانهم لا يزالون في حالة صدمة ويخشون حدوث فيضانات اخرى".

وكانت وكالة ادارة الكوارث أعلنت الاثنين ان الفيضانات في اقليم بابوا أوقعت 77 قتيلا على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير الى 58 قتيلا.

وتكثر الفيضانات في اندونيسيا خلال موسم هطول الامطار بين تشرين الاول/اكتوبر ونيسان/ابريل.

ولقي 70 شخصا على الاقل حتفهم في كانون الثاني/يناير إثر فيضانات وانزلاقات أتربة اجتاحت جزيرة سيليبس في جنوب البلاد.

وخلال الأسابيع الاخيرة، اضطر مئات السكان الى اجلاء محيط نهر سيتاروم في اقليم جاوا الغربية بسبب فيضانات.

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