هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 05:42 م

رجال يصلون على جثامين لضحايا قتلوا على يد مقاتلي بوكو حرام في مخيّم دالوري للنازحين قرب مايدوغوري، 26 تموز/يوليو 2019

ارتفعت حصيلة هجوم لمقاتلي بوكو حرام استهدف السبت جنازة في شمال شرق نيجيريا إلى 65 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي السبت.

وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى إثر الهجوم الذي وقع السبت في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه. وقال مدير الحكومة المحلية محمد بولاما، "قتل 65 شخصا وأصيب 10 آخرون".

وأوضح بولاما أنّ 20 قتلوا في الهجوم الأولي، بينما قتل عدد كبير بينما كانوا يحاولون مطاردة الجهاديين.

وأكد قائد ميليشيا محلية تتصدى لبوكو حرام ارتفاع أعداد الضحايا، ولكنّه اعطى حصيلة مختلفة قليلاً.

وقال بونو بوكار مصطفى لوكالة فرانس برس إنّ 23 شخصاً قتلوا في الهجوم، بينما "قتل 42 آخرون أثناء مطاردتهم للجهاديين".

وأبدى بولاما اعتقاده أنّ الهجوم سببه مقتل 11 عنصراً من مقاتلي بوكو حرام قبل اسبوعين بأيدي سكان محليين، وذلك حين اقتربوا من قريتهم. واستحوذ السكان على 10 بنادق رشاشة.

وسبق ان نفذ مقاتلو بوكو حرام عدة هجمات في محيط مقاطعة نغانزي.

وأسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة في شمال شرق نيجيريا منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

وانقسمت هذه الجماعة بين مجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي ابوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك