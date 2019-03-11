هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 02:11 م

اسر رضع تونسيين توفوا في مركز توليد بالعاصمة التونسية، يقفون أمام المستشفى في 9 آذار/مارس

أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الرضع في مركز توليد حكومي في العاصمة التونسية الى 12 حالة نتيجة تعفن جرثومي، بحسب معطيات أولية.

وبينت الوزيرة أنه من بين العشرين رضيعا الذين يرقدون في قسم التوليد توفي يومي الخميس والجمعة 11 تتراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر بالاضافة الى رضيع آخر توفي الأحد صباحا.

وأكدت الوزيرة بالنيابة في مؤتمر صحافي الاثنين ان أسباب الوفيات ناجمة ووفقا للمعاينات الاولية عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

وكشفت الوزيرة في تشخيصها للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في تونس أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ"، وتابعت "هناك اشكاليات في قطاع الصحة ككل (...) أبناء القطاع (الصحة) اطلقوا عديد المرات صيحات فزع".

وقالت بن الشيخ ان الوضع الحالي لقطاع الصحة سببه "تراكمات لسنوات" وان الكل يتحمل مسؤوليته في هذا كما يجب "الاصلاح لاعادة الثقة" بين التونسيين والذين يعملون في قطاع الصحة العمومي.

وقدم وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف استقالته اثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي وعد "بمحاسبة كل تقصير ان ثبت".

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في أسباب الوفيات السبت ولتحديد المسؤوليات.

ويعتبر قطاع الصحة في تونس من أهم الانجازات والاولويات في البلاد منذ الاستقلال عام 1956 وفي تونس 166 مستشفى و2100 مركز صحي وفقا لاحصائيات رسمية.

وكشف تقرير نشر في 2016 شاركت في انجازه الجامعة العامة للصحة (نقابة) ان "خدمات الصحة العمومية تشهد تراجعا منذ العام 1990 (...وهي ) لا تلبي طلبات المواطنين".

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