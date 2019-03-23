هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 10:39 ص

مياه بين ركام المنازل في بيرا رابع مدن موزمبيق بعد مرور الاعصار إيداي، في 23 آذار/مارس 2019

ارتفعت حصيلة الاعصار الذي اجتاح موزمبيق الاسبوع الماضي الى 417 قتيلا، وفق ما أعلن وزير البيئة الموزمبيقي سيلسو كوريا الذي قدر مساحة المنطقة التي شهدت الكارثة بثلاثة آلاف كلم مربع.

وقال في تصريحات صحافية في مدينة بيرا في شرق البلاد والتي تضررت جزئيا من الكارثة، "حتى الآن لدينا 417 قتيلا و1528 جريحا".

وكانت حصيلة سابقة في الموزمبيق اشارت الى 293 قتيلا.

وفي الاجمال أوقع الاعصار ايداي الذي تسبب في فيضانات كارثية وانزلاقات تربة في موزمبيق وزيمبابوي المجاورة 676 قتيلا على الاقل في البلدين.

أضاف الوزير "إنها كارثة طبيعية لا سابق لها. المنطقة المتضررة (في الموزمبيق) مساحتها نحو ثلاثة آلاف كلم مربع. انها كارثة كبرى".

وتابع "للأسف لا يمكن لأحد في المنطقة او في العالم أن يتكهن بحدوث كارثة بهذا الحجم".

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