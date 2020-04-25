هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2020 11:33 ص

ناشطون متطوعون يفحصون بحارا قبل انطلاقه للعمل، في مركز لفحوص كوفيد-19 في اقليم الباسك، اسبانيا، 25 نيسان/ابريل 2020

أحصت إسبانيا السبت 378 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في ارتفاع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، ويصل بذلك العدد الاجمالي للوفيات إلى 22902، على ما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت الحصيلة اليومية للوفيات تراجعت الجمعة إلى 367 وفاة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ شهر في ثالث أكثر الدول تضررا في العالم جراء وباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 223 ألفا، بما في ذلك الأشخاص الذين أظهرت الفحوص تطويرهم أجساما مضادة للفيروس.

في الأثناء، لم تعد السلطات تركز سوى على أرقام حالات الإصابة المؤكدة عبر فحوص "بي سي ار"، وعددهم 205905 إصابات بينها 2944 جديدة خلال 24 ساعة.

ويدل ذلك على تحقيق إسبانيا أحد أهم أهدافها في مكافحة الفيروس، وهو أن يكون عدد الإصابات اليومية الجديدة أقل من عدد حالات التعافي. وتماثل للشفاء رسميا 95708 مريض بينهم 3353 خلال 24 ساعة.

وتعيش إسبانيا منذ 14 آذار/مارس في ظلّ تدابير حجر صارمة تستمر حتى 9 أيار/مايو.

ويفترض تخفيف الحجر اعتبارا من يوم الأحد عبر السماح للأطفال تحت سن الرابعة عشرة بالخروج للتنزه بعد التزامهم البيوت لستة أسابيع.

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