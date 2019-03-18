هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 06:51 م

افادت منظمة إنسانية الاثنين أن عدد القتلى المدنيين يرتفع في اليمن رغم سريان هدنة منذ ثلاثة أشهر في ميناء رئيسي في البلاد.

ولاحظ المجلس النروجي للاجئين الذي لا يزال يقدم مساعدات إنسانية في هذا البلد، أن عمليات القنص وهجمات أخرى بواسطة متفجرات سجلت ازديادا رغم تراجع القصف الجوي.

وقال محمد عبدي أحد مسؤولي المجلس في اليمن "صحيح أن العنف تراجع في (مدينة) الحديدة في الاشهر الاخيرة، لكنه تصاعد في مناطق أخرى من البلاد".

ومنذ بدء الهدنة في مدينة الحديدة الساحلية، قتل 348 مدنيا في محافظتي لحج وتعز، ما يتجاوز ضعف عدد القتلى في الاشهر الثلاثة الفائتة على الصعيد الوطني، باستثناء الحديدة، بحسب المنظمة.

واضاف عبدي في بيان "في حين تراجع القصف الجوي لمدينة الحديدة في شكل كبير، فان المعارك تصاعدت في مناطق أخرى مع تأثير مدمر على المدنيين".

وينص الاتفاق الذي توصل اليه المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية، على وقف لاطلاق النار في الحديدة.

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