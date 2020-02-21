هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 10:36 ص

مسؤولون عن الانتخابات الإيرانية يرتدون أقنعة واقية خلال الانتخابات التشريعية على أطراف طهران الجنوبية بتاريخ 21 شباط/فبراير 2020

أعلنت إيران الجمعة وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض في الجمهورية الإسلامية إلى أربع.

واعلن رسميا في ايران عن اول حالات اصابة بفيروس كوفيد-19، وأول حالات وفاة في الشرق الأوسط.

وكتب المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور على تويتر "تم تأكيد 13 إصابة جديدة"، موضحا "للأسف توفي اثنان منهم".

وظهر الفيروس في إيران الأربعاء عندما أعلن مسؤولون إنه أسفر عن وفاة شخصين مسنين في مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) التي تحتضن عددا كبيرا من الطلبة والزوار.

وأعلن لبنان الجمعة عن أول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أراضيها، وهي امرأة (45 عاما) عادت من مدينة قم.

وقال جهانبور على تويتر إن الحالات المعلنة مؤخرا تشمل "سبع إصابات في قم وأربع في طهران واثنتين في جيلان" المطلة على بحر قزوين.

وأضاف ان "معظم الإصابات لا تزال إما لدى سكان في قم" أو لأشخاص قدموا من قم إلى محافظات أخرى "خلال الأيام والأسابيع الأخيرة".

ولم يتمكن المسؤول من تحديد مصدر تفشي المرض في الجمهورية الإسلامية.

وتعد قم مركزا للدراسات الإسلامية وتجذب علماء الدين من إيران وخارجها.

لكن مسؤولا حكوميا أشار إلى أن أول شخصين توفيا بالمرض لم يغادرا إيران.

وتجري انتخابات تشريعية في إيران الجمعة، حيث دعت وسائل الإعلام الرسمية إلى وجوب عدم تأثير مسألة كورونا المستجد على "حماسة أهالي قم الثورية" للمشاركة.

وأوضح المتحدث أن إيران تلقت حتى الآن أربع شحنات طبية تستخدم في رصد فيروس كوفيد-19.

الخميس، قام العراق القلق ازاء حالتي الوفاة في جارتها إيران، بمنع الإيرانيين من دخول أراضيها ومنع مواطنيها من زيارة الجمهورية الإسلامية "إلى حين اشعار آخر".

وقال مسؤول رفيع لوكالة فرانس برس إن "الإيرانيين ممنوعون من الدخول"، وأكد إغلاق المراكز الحدودية مع إيران ولا يسمح بمرور غير العراقيين إلى داخل البلاد.

وعلّقت الخطوط الجوية الكويتية جميع رحلاتها إلى إيران كما أوقفت الموانئ الكويتية نقل الأفراد من وإلى الجمهورية الإسلامية بحراً، بينما نصحت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بـ"عدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية".

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