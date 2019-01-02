ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في روسيا إلى 18 قتيلا

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 11:45 ص

صورة من وزارة الحالات الطارئة لانقاذ رضيع من بين أنقاض مبنى منهار في ماغنيتوغورسك بروسيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2019

عثرت فرق الاغاثة الأربعاء على مزيد من الجثث بين أنقاض المبنى الذي انهار في روسيا ليلة رأس السنة إثر انفجار غاز، ليرتفع العدد المؤكد للضحايا إلى 18.

ولا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب الانفجار الذي دمر 35 شقة سكنية في مدينة ماغنيتوغورسك الواقعة في جبال الأورال.

ويتحدى عناصر الاغاثة تدني الحرارة إلى ما دون 27 درجة مئوية، مواصلين عمليات البحث بين الكتل الاسمنتية وقضبان المعادن الملتوية.

وكوفئت جهودهم الثلاثاء عند العثور على رضيع عمره عشرة أشهر حيا تعرفت عليه أمه.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان إنه عند الساعة 12,15 بتوقيت موسكو (09,15 ت غ) كانت الفرق قد انتشلت جثث 18 شخصا بينهم طفلين من بين أنقاض المبنى المنهار جزئيا.

وتم إنقاذ ستة أشخاص بينهم طفلين فيما لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين.

والانفجار الناجم كما يعتقد عن تسرب غاز، دمر المبنى المؤلف من تسع طبقات في بلدة ماغنيتوغورسك الصناعية التي تبعد قرابة 1700 كلم شرق موسكو، في ساعة مبكرة الإثنين.

وأفاد شهود عيان عن "موجة نار" من جراء الانفجار الذي قالوا إنه كان قويا إلى حد هشم نوافذ في مبان مجاورة.

والمبنى المشيّد منذ الحقبة السوفيتية كان يضم 1100 ساكن وقد تسبب الانفجار في حرمان عشرات الأشخاص من مأوى ليلة رأس السنة.

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