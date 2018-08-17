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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 01:16 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:16

امرأة تراقب سكاناً يسيرون عبر شارع غمرته السيول التي غمرت منازلهم في جنوب ولاية كيرالا الهندية في 17 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)