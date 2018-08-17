ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 324 قتيلا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
امرأة تراقب سكاناً يسيرون عبر شارع غمرته السيول التي غمرت منازلهم في جنوب ولاية كيرالا الهندية في 17 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي تجتاح ولاية كيرالا الهندية إلى 324 شخصا الجمعة، وفق أرقام نشرها رئيس حكومة الولاية بينارايي فيجايان متحدثاً عن "أسوأ فيضانات منذ قرن".
وقال فيجايان في تغريدة إن "324 حياة أزهقت" خلال عشرة أيام من الفيضانات في الولاية التي تعد وجهة سياحية.
وأشارت الحصيلة السابقة إلى 164 قتيلا.
وأكد فيجايان إجلاء أكثر من 223 ألف شخص إلى 1500 ملجأ.
ولا يزال الآلاف عالقين بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى قطع الكهرباء والاتصالات في حين حذرت الأرصاد من انهمار وابل من الأمطار الغزيرة ما جعل السلطات تخشى من الأسوأ بعد.
وتشارك أكثر من 30 مروحية عسكرية و320 زورقا في عمليات الانقاذ، فيما أرسلت أعداد إضافية من الجنود وانضم صيادون من المنطقة إلى جهود الإغاثة.
في الولاية أكثر من 33 مليون نسمة ووجهت أعداد كبيرة من سكانها نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعجزهم عن الاتصال بأجهزة الانقاذ.
ويتوقع وصول رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إلى الولاية المنكوبة ليل الجمعة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب