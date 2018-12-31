ارتفاع كبير في طلبات البريطانيين الحصول على جواز السفر الايرلندي منذ الاستفتاء حول بريكست

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 02:19 م

علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في تظاهرة مناهضة لبريكست في لندن في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018

ارتفعت طلبات الحصول على جواز السفر الإيرلندي من بريطانيا بنسبة 22% في العام 2018 مقارنة بالعام السابق بسبب بريكست، بحسب أرقام وزارة الخارجية الإيرلندية.

وسُجل في العام 2018 قرابة 200 ألف طلب في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك إيرلندا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد الطلبات من إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة يستمرّ في الارتفاع منذ التصويت على بريكست في حزيران/يونيو 2016".

وهذا العام، تلقى الجهاز الإيرلندي المكلف جوازات السفر 84855 طلباً من إيرلندا الشمالية و98544 طلباً من المملكة المتحدة، أي تم تسجيل "ارتفاع على التوالي بنسبة 2% و22% مقارنة بأرقام العام 2017".

وكان العام 2018 قياسياً بالنسبة إلى دبلن التي أصدرت في المجمل أكثر من 822 ألف جواز سفر.

واعتبر السيناتور نيال اودونغايل أن زيادة عدد الطلبات تبرر فتح مكتب جوازات سفر في إيرلندا الشمالية.

وصرّح في بيان أن "في الوقت الذي تتفاقم فيه فوضى بريكست، يطالب أشخاص أكثر فأكثر بحقّهم في الحصول على جواز سفر إيرلندي والجنسية الأوروبية. من المهمّ أن تحصل هذه العملية من دون مشاكل".

من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019. ويُتوقع أن يقرر البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع بروكسل.

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