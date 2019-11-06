هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 08:06 م

صورة من الارشيف لترامب واردوغان خلال قمة حلف شمال الاطلسي في بروكسل في 11 تموز/يوليو الماضي

اعلنت الرئاسة التركية ان الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي اجرى معه مكالمة هاتفية الأربعاء.

ووفق الرئاسة التركية فقد "أكد الزعيمان أنهما سيلتقيان في واشنطن الأربعاء الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر بدعوة من الرئيس ترامب".

وكان أردوغان قد هدد بإلغاء الزيارة بسبب التوتر بشأن سوريا وتصويت مجلس النواب الاميركي على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقد اعلن هذا الأسبوع إنه سيتخذ قراره النهائي خلال محادثات هاتفية مع ترامب.

واوضحت الرئاسة التركية الأربعاء ان ترامب واردوغان "تبادلا الاراء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية". تأتي زيارة اردوغان إلى الولايات المتحدة بعد شهرين من شن أنقرة هجوما على مقاتلين اكراد تدعمهم واشنطن في شمال شرق سوريا.

وقد بدأت تركيا عمليتها العسكرية بعد أن أعلن ترامب انسحاب قوة أميركية منتشرة في المنطقة، وتم تفسير الخطوة على أنها ضوء أخضر لأنقرة.

لكن ترامب تشدد لاحقا وفرض عقوبات على تركيا تم رفعها بعد أن علقت أنقرة هجومها في سوريا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين اردوغان ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بسوريا، ابدت أنقرة استياءها الأسبوع الماضي بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على الاعتراف بإبادة الارمن".

كما يحض اردوغان الولايات المتحدة مرارا على تسليم الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا وتتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

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