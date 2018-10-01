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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 03:17 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:17

Turkish President Recep Tayyip Erdogan said he hoped relations would improve with Washington in an address to his parliament Monday (afp_tickers)