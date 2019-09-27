هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 08:47 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل خريطة فلسطين التاريخية وهو يتحدث خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2019

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت الجمعة بأن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.

وقال أردوغان للصحافيين الأتراك قبل مغادرته نيويورك حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، "من المستحيل بالنسبة لنا الغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك".

على الرغم من هذا التعهد، أقر أردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص "انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة"، وفقًا لما أوردته قناة "إن تي في" التركية.

وقال "لكن فيما يتعلق بهذه القضية بشكل خاص والعديد من القضايا الأخرى، سنواصل علاقاتنا مع إيران"، مضيفًا أن أنقرة لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران.

وانتقد الرئيس التركي في السابق العقوبات على إيران، مؤكداً أنها لم تكن مجدية.

وتعمل تركيا وإيران بشكل وثيق مع روسيا لحل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في سوريا على الرغم من مواقفهما المتباينة منه.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك