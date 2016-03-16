اردوغان يحث البرلمان على رفع الحصانة "سريعا" عن نواب حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد
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الرئيس اردوغان يخاطب مسؤولين محليين في المقر الرئاسي في انقرة الاربعاء 16 آذار/مارس 2016(afp_tickers)
حث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان البرلمان الاربعاء على رفع الحصانة القضائية "سريعا" عن نواب حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وذلك بعد ثلاثة ايام على اعتداء انتحاري في انقرة نسبته السلطات الى المتمردين الاكراد.
وصرح اردوغان امام مسؤولين محليين في انقرة "علينا الانتهاء سريعا من مسالة الحصانة".
واضاف "اعذروني لكنني لم اعد اعتبر اعضاء حزب يعمل على انه واجهة للتنظيم الارهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على انهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية".
تقدمت الحكومة سابقا بطلب امام البرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الشعوب الديموقراطي الذي اطلقت السلطات التركية ملاحقات بحقه بتهمة "الدعاية الارهابية".
ويعتبر اردوغان حزب الشعوب الديموقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الاول من تشرين الثاني/يناير واجهة لحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديموقراطي بشدة.
ودعا اردوغان مجددا الى توسيع نطاق تعريف الجرائم الارهابية لتشمل "الشركاء" من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين.
وكرر ان "الارهابيين ليسوا فقط من يشهرون الاسلحة بل ايضا من يحملون قلما".
وصعدت تركيا هجومها ضد المتمردين الاكراد في جنوب شرق البلاد التي شهدت اشهرا من الاشتباكات، كما فرضت السلطات التركية حظر التجول على مدار الساعة على العديد من بلدات المنطقة عقب انهيار الهدنة الهشة العام الماضي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب