محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2016 02:00 م 16 مارس 2016 - آخر تحديث - 14:00

الرئيس اردوغان يخاطب مسؤولين محليين في المقر الرئاسي في انقرة الاربعاء 16 آذار/مارس 2016 (afp_tickers)