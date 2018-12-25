اردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا (البيت الأبيض)

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 01:57 ص

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب لزيارة تركيا عام 2019، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "الرئيس اردوغان دعا الرئيس ترامب لزيارة تركيا عام 2019. ورغم انه لا خطط مؤكدة حتى الآن، الا ان الرئيس منفتح على لقاء محتمل في المستقبل".

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام فقط على قرار ترامب المثير للجدل سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، حيث يشاركون هناك في تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وأثنت تركيا وحدها من بين معظم شركاء واشنطن على قرار ترامب، اذ باتت تملك الآن تملك حرية أكبر في استهداف المقاتلين الاكراد في سوريا الذين تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الولايات المتحدة ولعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، الا أن أنقرة تصنفهم كإرهابيين.

وجدّد أردوغان الإثنين تهديداته للفصائل الكردية وأرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود الجنوبية لبلاده استعداداً لهجوم يحتمل أن يشنّه بعد الانسحاب المرتقب للجنود الأميركيين من شمال سوريا.

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