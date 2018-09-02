محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 11:25 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:25

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بشكيك بعد لقائه رئيس قرغيزستان في 1 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)