اردوغان يستقبل المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا
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صورة وزعها مكتب الاعلام في الرئاسة التركية يظهر فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال لقاء في القصر الرئاسي في أنقرة في 31 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس مبعوث الكرملين الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي يقوم بزيارته الثانية الى أنقرة خلال اسبوع لمناقشة النزاع السوري.
وأعلنت الرئاسة التركية أن اردوغان استقبل لافرنتييف في القصر الرئاسي ونشرت صورة تجمع الرجلين من دون اعطاء مزيد من التفاصيل عن مضمون المشاورات.
وفي 24 أيار/مايو، زار المبعوث الروسي أنقرة والتقى المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين وممثل لوزارة الخارجية التركية. وجاءت هذه الزيارة غداة لقاء لافرنتييف الرئيس السوري بشار الأسد، وسط استمرار القطيعة بين انقرة ودمشق.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية مساء 24 أيار/مايو، ركزت المشاورات على "المساعي التي تهدف الى تقدم التسوية السياسية في سوريا".
وتدعم تركيا الفصائل المعارضة في سوريا لكنها تنسق بشكل وثيق مع روسيا في الملف السوري بحثا عن حلّ للنزاع المستمرّ منذ سبع سنوات.
ويعقد الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءات بشكل منتظم حول سوريا وأجريا اتصالا هاتفيا الثلاثاء.
ورغم أن بعض المراقبين يؤكدون أن روسيا ترغب في تقارب بين اردوغان والأسد، فان السلطات التركية تبقي خطابها الصارم حيال هذه المسألة.
وهدد الأسد من جهته في مقابلة بثتها قناة "روسيا اليوم" صباح الخميس، باللجوء الى القوة لاستعادة مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها قوات سوريا الديموقرطية المدعومة أميركياً، في حال فشل خيار المفاوضات معها حول تسليم هذه المناطق. ومن المتوقع أن تلقى هذه التصريحات صدى ايجابيا لدى أنقرة التي تعتبر هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، "ارهابية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب