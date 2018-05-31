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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:49 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:49

صورة وزعها مكتب الاعلام في الرئاسة التركية يظهر فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال لقاء في القصر الرئاسي في أنقرة في 31 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)