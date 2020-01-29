هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 10:14 ص

اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بودابست في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء ان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط والتي قدم فيها بشكل خاص القدس على انها "العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل"، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال اردوغان كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول ان "القدس مقدسة لكل المسلمين. الخطة الهادفة لتقديم القدس لاسرائيل غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا "أنها خطة تهدف الى تشريع الإحتلال الإسرائيلي".

وحازت الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي الثلاثاء والتي تنص بشكل خاص على ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على تأييد العديد من الإسرائيليين في مقابل رفض فلسطيني.

واعتبر اردوغان أنّ "الخطة تهدف إلى أن تفرض على الفلسطينيين أمرا واقعا جديداً".

وأضاف "حتى لو كانت بعض الدول العربية تدير ظهرها (للفلسطينيين)، فإننا سنستمر في اللجوء إلى المؤسسات الدولية للدفاع عن حق الفلسطينيين وعن القدس".

وينتقد الرئيس التركي بشكل متكرر السياسة الإسرائيلية، ولكن ايضا سياسة الرئيس الأميركي تجاه الأراضي الفلسطينية.

وكانت أنقرة استنكرت بشدة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 2018.

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