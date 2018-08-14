اردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية
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سياح من السعودية وآسيا أمام متجر لوي فويتون في اسطنبول في 13 آب/أغسطس بعد تدهور سعر الليرة التركية(afp_tickers)
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.
وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية. إن كان لديهم آيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، ولدينا كذلك فيستل"، في إشارة على التوالي إلى هاتف شركة أبل الأميركية، وهاتف سامسونغ الكورية الجنوبية، والعلامة الإلكترونية التركية "فيستل".
وتنتشر أجهزة أبل بكثرة في تركيا واردوغان نفسه ظهر في الصور وبيده هاتف آيفون أو جهاز آيباد. وخلال محاولة الانقلاب في 15 و16 تموز/يوليو، دعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع من خلال تطبيق فيْستايم الخاص بأبل.
وتأتي تصريحات اردوغان في ظل أزمة في العلاقات التركية الأميركية أثارت قلق الأسواق وأدت الى تسريع تقهقر الليرة التركية.
وبعد أشهر من التوتر انفجر الوضع الشهر الماضي بشأن احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون ثم وضعه في الإقامة الجبرية.
وفرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين وردت أنقرة بعقوبات مماثلة. ثم أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة مضاعفة التعرفة الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين.
وعزا اردوغان تدهور الليرة التركية التي فقدت 16% من قيمتها في يوم واحد الجمعة إلى "مكيدة سياسية" تحاك في الولايات المتحدة.
وتحسنت الليرة الثلاثاء بعد تدابير اتخذها البنك المركزي التركي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب