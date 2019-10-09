هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 01:15 م

صورة من الارشيف لآلية للجيش التركي تشارك في دورية تركية أميركية بالقرب من تل أبيض على الحدود السورية في 04 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها انقرة "إرهابية".

وقال اردوغان في تغريدة على تويتر إن "القوات المسلحة التركية و+الجيش الوطني السوري+ (مقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة) باشرا عملية +نبع السلام+ في شمال سوريا".

وأوضح أن هذه العملية تستهدف "إرهابيي وحدات حماية الشعب وداعش" وتهدف الى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

وتابع أن "المنطقة الآمنة التي سنقيمها ستسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم".

وتهدد تركيا منذ ثلاثة أشهر بإطلاق هذه العملية الثالثة التي تقوم بها أنقرة في سوريا منذ 2016.

غكغ/اا/ج ب

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