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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 03:24 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:24

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في القصر الرئاسي في انقرة في 15 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)