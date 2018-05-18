اردوغان يقارن اوضاع الفلسطينيين في غزة بمعاناة اليهود مع النازيين
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امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وملك الاجرن عبدالله الثاني واردوغان في صورة تذكرية للقمة الاسلامية في اسطنبول الجمعة في 18 ايار/مايو 2018 ك(afp_tickers)
قارن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة باضطهاد اليهود في أوروبا تحت حكم النازيين.
وقال اردوغان في افتتاح قمة منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول "لا يوجد فرق بين الفظائع التي عانى منها اليهود في اوروبا قبل 75 عاما والوحشية التي يعاني منها اشقاؤنا في غزة".
واتهم قادة "شعب تعرض لكافة اساليب التعذيب في معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية" ب"مهاجمة الفلسطينيين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي استخدمها النازيون".
وكان اردوغان يتحدث لدى افتتاح القمة التي اجتمعت لادانة اسرائيل اثر مقتل حوالى 60 فلسطينيا الاثنين برصاص اسرائيلي في قطاع غزة في تظاهرات احتجاجا على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.
واضاف اردوغان "ما تفعله اسرائيل اجرام ووحشية وارهاب دولة" بعد ان وصف سقوط القتلى في غزة بانه "مجزرة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب