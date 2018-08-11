اردوغان يندد بـ"التهديدات" الأميركية بشأن القس المعتقل
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اردوغان يحيي مناصريه بعد صلاة الجمعة في مدينة بايبورت 10 آب/أغسطس(afp_tickers)
ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بـ"التهديدات" الأميركية بشأن القس الأميركي المعتقل، التي أدت إلى تصعيد الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وساهمت في تراجع الليرة التركية بشكل سريع.
وقال اردوغان أمام تجمع في مدينة أونيه المطلة على البحر الأسود "من الخطأ التجرؤ ومحاولة إخضاع تركيا عبر إطلاق التهديدات من أجل قس".
وأضاف "أخاطب اولئك في أميركا مجددا: عار عليكم، عار عليكم. تستبدلون شريككم الاستراتيجي في الحلف الأطلسي بقس".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والالمنيوم المستوردين من تركيا، ما عزز الضغط على اقتصاد هذا البلد.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 16 بالمئة مقابل الدولار الجمعة.
وقال اردوغان "اذا كان لديهم الدولار، فنحن لنا الله".
ودعا الأتراك إلى اثبات تضامنهم عبر تبديل عملاتهم المحفوظة بالذهب أو بعملات أجنبية بليرات تركية لكسب "حرب الاستقلال".
وأكد الرئيس التركي أنه سيمتثل للقانون في قضية القس الأميركي. وقال "لم نقدم أي تنازلات في مجال القضاء حتى الآن ولن نفعل ذلك".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب