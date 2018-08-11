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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 11:32 ص 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:32

اردوغان يحيي مناصريه بعد صلاة الجمعة في مدينة بايبورت 10 آب/أغسطس (afp_tickers)