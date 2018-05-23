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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 06:43 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:43

الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والفنزويلي نيكولاس مادورو يتصافحان في كانون الاول/ديسمبر 2017

هنأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الفنزويلي على فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي دانها جزء من الاسرة الدولية، كما أعلنت الرئاسة التركية الاربعاء.

واردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بين قلة من رؤساء الدول الذي هنأوا مادورو بفوزه في الاقتراع الذي دانته الولايات المتحدة.

وقال مصدر في الرئاسة التركية ان اردوغان اتصل هاتفيا بمادورو ليل الثلاثاء الاربعاء لتهنئته بالانتخابات، حسبما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وعبر الرئيس التركي الذي يستعد لانتخابات في 24 حزيران/يونيو، عن تصميمه على تطوير العلاقات بين تركيا وفنزويلا في كل المجالات، حسب المصدر نفسه.

وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على فنزويلا بعد الاقتراع الذي فاز فيه مادورو ب68 بالمئة من الاصوات لكن قاطعته احزاب المعارضة الكبرى وشهد نسبة امتناع كبيرة عن التصويت. وردا على ذلك، طردت فنزويلا اعلى دبلوماسيين اميركيين اثنين في فنزويلا.

واعلن الاتحاد الاوروبي انه يدرس فرض عقوبات جديدة بعد الاقتراع الذي شهد "مخالفات" كما قال، ولم يحقق المعايير الدولية.

وترفض الدول ال114 الاعضاء في مجموعة ليما -- بما فيها الارجنتين والبرازيل وكندا -- ايضا الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

لكن ومع توتر العلاقات بين تركيا والغرب، يبني اردوغان ومادورو تحالفا يزداد قوة.

وخلال زيارة دولة الى انقرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اشاد مادورو "بالحقبة الجديدة" في العلاقات مع تركيا وأكد ان البلدين يؤمنان بعالم مختلف متعدد الاقطاب.

كما حل ضيفا غير متوقع على قمة الدول الاسلامية التي دعا اليها اردوغان في كانون الاول/ديسمبر 2017 لادانة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب