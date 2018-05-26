هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 10:57 ص 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:57

آلية متفحم بعد تفجير سيارة مفخخة في 25 آذار/مارس 2018 امام البرلمان الصومالي في مقديشو

اكد الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي ان التوتر بين دول الخليج يؤثر على جهود السلام في القرن الافريقي وبشكل اوسع على بلدان اخرى في شرق افريقيا.

وقطعت دول خليجية ومصر قبل عام علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم حركات متطرفة وبالتقرب من ايران.

وادت هذه الازمة الى انعكاسات مباشرة على القرن الافريقي حيث اججت توترا اقليميا قائما اساسا خصوصا في الصومال. وتدهورت علاقات الصومال مع الامارات العربية المتحدة التي تريد التمركز في القرن الافريقي في اطار الحرب التي تخوضها في اليمن.

وقال الكسندر رودندوس الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لقرن افريقيا ان تأثير ازمة الخليج في شرق افريقيا هو "اكبر قضية استراتيجية (في الوقت الراهن) لانها يمكن ان تقوض بسهولة كل الجهود التي جرت لتسوية الازمات في افريقيا الوسطى".

واضاف في مؤتمر صحافي في مدينة عنتيبة الاوغندية بعد ندوة استمرت يومين وشارك فيها 11 ممثلا للاتحاد الاوروبي في دول المنطقة "لا نحتاج في الواقع الى ما يقوض هذه الجهود".

وفي الصومال، ظهرت خلافات بين الدولة المركزية والمناطق الاتحادية التي يعتقد معظمها انها يمكن ان تستفيد اقتصاديا من دعم من السعودية والامارات. وكل هذا يزيد من تعقيد احلال السلام في بلد ينتشر فيه العنف.

وبشكل اوسع، يخشى روندوس تصاعد التوتر بين الدول الاعضاء في منظمات لشرق افريقيا تشارك في جهود تسوية الازمة في المنطقة، خصوصا في جنوب السودان وبوروندي والصومال.

وقال الدبلوماسي الاوروبي ان احد اهم اهداف الاتحاد الاوروبي في المنطقة هو التأكد من ان شرق افريقيا "محمية بافضل شكل ممكن في هذه البيئة الجبيوسياسية التي تتغير بسرعة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب