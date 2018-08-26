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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 03:07 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:07

طابور لسودانيين امام احد المخابز في العاصمة الخرطوم في 26 اب/اغسطس 2018

تشهد العاصمة السودانية نقصا في الخبز منذ اسابيع ما يجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من اجل الحصول على هذه المادة الاساسية، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

وقال احمد البشير وهو ينتظر في طابور تحت الشمس أمام مخبز شمال الخرطوم لفرانس برس "منذ ثلاثة اسابيع علي الانتظار لاكثر من ساعة في هذا الطابور حتى اوفر لاسرتي الخبز، واليوم (الاحد) قال المخبز انه لن يعطي الشخص أكثر من عشرين قطعة زنة الواحدة سبعين غراما وهذا بالكاد يكفي اسرتي المؤلفة من عشرة افراد لوجبتين".

وشاهد مراسل فرانس برس النساء ينتظمن في طابور خاص بينما يقف الرجال في طابور آخر وقد راوح عددهم بين خمسين وسبعين شخصا.

وأكد اصحاب المخابز انهم لم يتسلموا حصتهم كاملة من الطحين، وقال محمد المكي صاحب مخبز لفرانس برس "منذ ما قبل عيد الاضحى بعشرة ايام نحصل فقط على 50% من حصتنا اليومية من الطحين ولذلك اضطررنا الى خفض الانتاج".

وأفاد مصدر حكومي طلب عدم ايراد اسمه أن "عددا من مطاحن القمح توقفت عن الانتاج نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية المتفق عليها مع المطاحن".

ويستهلك السودان وفق احصاءات رسمية 2,5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 800 الف طن .

وقالت الموظفة بدرية حسين (45 عاما) لفرانس برس "صرنا وزوجي نتشاطر واجب جلب الخبز، بحيث اقف صباحا وهو يقف في المساء"، مضيفة "انني اهدر وقتي بالوقوف هنا اذ يفترض أن اساعد ابنائي في الذهاب الي المدرسة قبل ان أمضي الي مكان عملي".

ويشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق احصاءات رسمية في تموز/يوليو الماضي نحو 64 %.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.

وكان من المتوقع أن يكون لقرار واشنطن أثر ايجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين جراء تحفظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب