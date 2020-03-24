هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 10:47 ص

أشخاص قدموا للمشاركة في جنازة شخص قضى بفيروس كورونا المستجد في مقبرة في مدريد في 23 آذار/مارس 2020

سجلت إسبانيا عدد وفيات قياسيا خلال 24 ساعة مع موت 514 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد بين يومي الاثنين والثلاثاء، ما يرفع الحصيلة إلى 2696 وفاةً، وفق وزارة الصحة.

ويقترب عدد الإصابات المؤكدة من الأربعين ألفاً، مع تسجيل 39673 حالةً حتى الآن، فيما تعزز السلطات إجراء الفحوص في هذا البلد الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

ونشرت الحصيلة الجديدة فيما من المقرر أن يطلب رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الثلاثاء من البرلمان تمديد إجراءات العزل التي صدرت في 14 آذار/مارس حتى 11 نيسان/ابريل.

ولا يسمح للإسبان الخروج من بيوتهم بشكل فردي ومع الإبقاء على مسافات في ما بينهم إلا لشراء الحاجيات الأساسية أو الذهاب إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد أو لتنزيه كلابهم لفترة قصيرة.

ولم تستبعد السلطات مع ذلك اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، آملةً بلوغ الوباء ذروته في الأيام المقبلة.

ومنطقة مدريد هي الأكثر تضرراً بالفيروس في البلاد مع 1535 وفاةً و12352 حالة إصابة.

وفي ظلّ إغراق الخدمات الجنائزية، قررت مدريد تحويل مركز كبير للتزلج على الجليد في أحد المجمعات التجارية في العاصمة إلى مشرحة. وحولت أيضاً القاعات المعارض الكبرى في مدريد إلى مستشفيات ميدانية مع 1500 سرير وقدرة استيعاب حتى 5500 سرير.

وفي كافة أنحاء البلاد، ارتفع عدد مرضى العناية المشددة إلى 2636 شخصاً، بينما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء من المرض 3794 شخصاً.

مغ/لو/غد

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