اسبانيا تنقذ أكثر من 500 مهاجر من الغرق
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مهاجرون ينظرون إلى البحر من على متن قارب انقاذ قبالة سواحل ليبيا بتاريخ 8 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
أعلنت اجهزة الانقاذ الاسبانية الاحد انها انقذت في نهاية الاسبوع 532 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر الابيض المتوسط انطلاقا من شمال افريقيا.
واعترضت سفن الانقاذ 239 مهاجرا كانوا على متن ثمانية مراكب صغيرة قبالة سواحل اسبانيا الجنوبية الأحد بعد يوم من نجدة 293 كانوا على متن تسعة قوارب.
وأفاد جهاز الانقاذ البحري عبر موقع "تويتر" أن ثلاثة قوارب غرقت الأحد مباشرة بعد إخراج المهاجرين منها بسبب "حالتها السيئة".
ويبدو أن حالة الطقس الجيدة في منطقة مضيق جبل طارق تسببت في زيادة عدد الأشخاص الذي يحاولون عبور المتوسط باتجاه القارة الأوروبية.
وكل عام، يحاول عشرات الآلاف الوصول إلى اسبانيا وغيرها من الدول في جنوب أوروبا من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب تهريب.
وتعتبر اسبانيا ثالث بوابة دخول للهجرة السرية الى اوروبا بعد ايطاليا واليونان.
ويتزايد اقبال المهاجرين على اسبانيا سعيا لتفادي ليبيا الغارقة في الفوضى.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد وصل الى اسبانيا اكثر من 22 الفا و400 شخص بحرا في 2017، وهو أكثر بثلاثة أضعاف من عدد الواصلين في 2016. ولقي 223 شخصا حتفهم اثناء هذه الرحلات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب